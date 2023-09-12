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11:19, 12 сентября 2023Россия

Путин оценил личность Солженицына

Путин назвал Солженицына патриотом и националистом «в хорошем смысле слова»
Александр Солженицын

Александр Солженицын. Фото: А. Натрускин / РИА Новости

Писатель и общественный деятель Александр Солженицын был патриотом России и националистом «в хорошем смысле этого слова». Так в ходе выступления на Восточном экономическом форуме оценил личность Солженицына президент России Владимир Путин, трансляция речи главы государства ведется в официальном Telegram-канале Кремля.

Ранее в Госдуме предложили исключить «Архипелаг ГУЛАГ» из школьной программы, так как в этом произведении Солженицын «вымарал в грязи свою собственную родину».

Александр Солженицын является лауреатом Нобелевской премии по литературе «за нравственную силу, почерпнутую в традиции великой русской литературы». Получить диплом и денежную составляющую Нобелевской премии писатель смог после высылки из СССР в декабре 1974 года.

В феврале того года он был обвинен в государственной измене и по решению ЦК КПСС лишен советского гражданства. Вернуться в Россию писатель смог только 20 лет спустя, в 1994 году.

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    Марк Леонов
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