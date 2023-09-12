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20:23, 12 сентября 2023Силовые структуры

Заключенный похитил у российского зэка деньги со счета и попал под новую статью

В Пермском крае суд приговорил осужденного еще к одному сроку за мошенничество

Фото: Влад Некрасов / Коммерсантъ

В Пермском крае суд приговорил осужденного еще к одному году лишения свободы за мошенничество. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета России (СКР).

Общий срок заключения 45-летнего мужчины составит семь лет.

По данным следствия, обвиняемый, отбывая наказание в исправительном учреждении, был подсобным рабочим магазина. У него имелся доступ к спискам осужденных и их заказам в магазине. Пользуясь этой информацией, мужчина в сентябре 2022 года украл с личного счета одного из осужденных деньги.

Ранее в Новосибирске суд приговорил 47-летнего мужчину к году и семи месяцам колонии строгого режима за побег из колонии-поселения.

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