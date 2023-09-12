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15:04, 12 сентября 2023Бывший СССР

В Киевской области зафиксировали вспышку африканской чумы свиней

Власти Киевской области объявили карантин из-за вспышки африканской чумы свиней

Фото: Кирилл Каллиников / РИА Новости

Украинские власти объявили карантин из-за вспышки африканской чумы свиней в селе Стайки Обуховского района Киевской области. Об этом сообщается на сайте общины.

Уточняется, что в личном сельском хозяйстве села подтвердилась вспышка заболевания свиней. «В соответствии с решениями Обуховской районной государственной чрезвычайной противоэпизоотической комиссии от 05.09.2023, протокол №7, были организованы мероприятия по ликвидации эпизоотического очага болезни», — говорится в заявлении общины.

Отмечается, что на территориях вспышки очага заболевания, а также вошедших в зону защиты и надзора установлены 40-дневные карантинные ограничения.

Между тем Служба безопасности Украины (СБУ) сообщила о задержании двух чиновников Измаильского морского порта за помощь с выездом уклонистов за рубеж морем, получив «билет моряка». Сообщалось, что были задержаны замдиректора морпорта Александр Ломов и чиновник Дунайского межрегионального управления «МорАда» Виталий Синигура.

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    Кристина Есикова
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