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12:06, 12 сентября 2023Наука и техника

Создан тест для определения синдрома хронической усталости по крови

Advanced Science: создан тест для определения синдрома хронической усталости

Фото: CDC / Unsplash

Международная группа ученых создала тест для определения синдрома хронической усталости (СХУ) по крови. Согласно исследованию, опубликованному в журнале Advanced Science, метод работает с беспрецедентной точностью.

До сих пор у медиков вызывало трудности выявить синдром хронической усталости. Однако новый простой и доступный тест позволит существенно расширить возможности диагностики. За основу авторы взяли тот факт, что при СХУ нарушается энергетическая функция в клетках. Поэтому в разработанном анализе крови результат определяется по мононуклеарным клеткам периферической крови (иммунные Т-клетки, моноциты и лимфоциты).

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В эксперименте специалисты протестировали образцы крови у 61 пациента с СХУ и 16 — без него. Затем данные загрузили в нейросеть, чтобы алгоритм обучился на полученной информации. После чего подход испытали на 2 тысячах клеток 98 пациентов. Система сработала с точностью 91 процент. В дальнейшем команда планирует продолжить оптимизацию теста.

В сентябре сотрудники Корнельского университета доказали, что вирусные инфекции могут быть причиной синдрома хронической усталости.

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    Елена Апазиди
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