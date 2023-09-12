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10:09, 12 сентября 2023Путешествия

В «Уральских авиалиниях» оценили действия посадивших в поле самолет пилотов

В «Уральских авиалиниях» назвали действия экипажа Airbus профессиональными

Фото: пресс-служба Минздрава Новосибирской области / РИА Новости

В авиакомпании «Уральские авиалинии» оценили действия пилотов, которые посадили Airbus A320 в поле под Новосибирском. Об этом сообщает РИА Новости.

Представители перевозчика назвали работу членов экипажа слаженной. В компании добавили, что профессионализм сотрудников позволил совершить экстренную посадку без трагических последствий.

12 сентября самолет Airbus A320, следовавший из Сочи в Омск, был вынужден приземлиться в поле в районе села Каменки Новосибирской области. На борту находились 159 пассажиров, пятеро из них обратились за медицинской помощью.

Летевшие этим рейсом россияне поделились подробности произошедшего. Они рассказали, что эвакуация прошла спокойно, а экипаж действовал грамотно.

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    Мария Борисова
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