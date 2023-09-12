Матыцин назвал условие участия россиян в Олимпийских играх-2024

Олег Матыцин допустил участие атлетов на ОИ-2024, но без подписания деклараций

Министр спорта России Олег Матыцин назвал условие участия отечественных атлетов в Олимпийских играх-2024. Его слова приводит РИА Новости.

Матыцин допустил, что часть спортсменов сможет выступить в Париже, несмотря на санкции международных организаций. «Но с соблюдением хотя бы минимальных требований и без перехода "красной черты" — подписания деклараций, осуждения политики президента и правительства», — заявил он.

В марте Международный олимпийский комитет рекомендовал допустить к соревнованиям в нейтральном статусе белорусов и россиян, не поддержавших СВО. При этом атлетов, связанных с вооруженными силами или органами безопасности своих стран, рекомендуется отстранить от участия в турнирах.

Олимпийские игры пройдут в Париже с 26 июля по 11 августа 2024 года. Вопрос об участии российских спортсменов в соревнованиях до сих пор не решен.