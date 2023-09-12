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19:21, 12 сентября 2023Россия

Дикий кабан напал на детей в российском городе и попал на видео

Mash опубликовал видео с нападением дикого кабана на детей в Ростове-на-Дону

В одном из дворов Ростова-на-Дону дикий кабан напал на детей, находящихся на детской площадке. Соответствующее видео опубликовал Telegram-канал Mash.

На появившихся кадрах видно, как вепрь пытается пробить сетчатое ограждение площадки. Затем он замечает других детей, которые убегают от него, и начинает бежать в их сторону.

Авторы поста, со ссылкой на очевидцев, также сообщили, что на данный момент дикое животное носится по округе. Последний раз он был замечен на площади Энергетиков.

По информации Telegram-канала Don Mash, в районе Сельмаш российского города были замечены три кабана, которые бегали по газону в парке Островского и преследовали дворовых собак. Также им удалось сломать забор.

Ранее в Башкирии местный житель матом отогнал чуть не задравшего медведя и попал на видео. На кадрах мужчина кричит на хищника, пытаясь отпугнуть его громким голосом. Затем мужчина перешел на нецензурную лексику.

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    Никита Абрамов
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