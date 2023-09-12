Shafaq News: визит Эрдогана в Ирак отложили на неопределенное время

Анкара отложила на неопределенное время визит президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана в Ирак. Об этом сообщает агентство Shafaq News со ссылкой на источник в правительстве Ирака.

Отмечается, что причина отсрочки визита турецкого лидера связана с отсутствием договоренности по ряду тем переговоров между сторонами.

По словам собеседника агентства, Анкара планировала обсуждать присутствие Курдской рабочей партии (РПК) в Ираке и торговлю. При этом Турция не собирается затрагивать вопросы, которые связаны с распределением водных ресурсов, а также реэкспортом нефти из Иракского Курдистана через турецкий порт Джейхан.

4 сентября в Сочи прошла встреча Эрдогана с российским лидером Владимиром Путиным. В ходе переговоров они затронули темы зерновой сделки и украинского урегулирования. По словам Эрдогана, стороны пообещали и дальше укреплять многоплановое сотрудничество.

