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11:21, 12 сентября 2023Россия

В Госдуме насторожились из-за второй посадки борта «Уральских авиалиний» в поле

Депутат Ефимов: вторая посадка борта «Уральских авиалиний» в поле настораживает

Фото: пресс-служба Минздрава Новосибирской области / РИА Новости

Факт того, что самолет «Уральских авиалиний» пришлось уже второй раз экстренно сажать в поле, настораживает и вызывает вопросы. Об этом в беседе с «Лентой.ру» заявил член комитета Госдумы по транспорту, президент Союза транспортников России Виталий Ефимов.

«Надо посмотреть, что за этот период произошло еще по техническим причинам в "Уральских авиалиниях". Надо разбираться с наземными службами, может, есть связь с техническим обслуживанием или проблемы управления. Надо смотреть, отработал ли агрегат свое количество часов. Если отработал, даже в случае исправности, его надо менять. Могли подсунуть не оригиналы агрегатов, а аналоги. Надо все это исследовать», — поделился парламентарий.

В 05:44 во вторник, 12 сентября борт Airbus A320 авиакомпании «Уральские авиалинии», следовавший из Сочи в Омск, совершил экстренную посадку в поле недалеко от Новосибирска. По данным Росавиации, на борту находились 159 пассажиров и 6 членов экипажа. При этом в МЧС уточняли, что в Airbus было 170 человек, в том числе 23 ребенка.

В августе 2019 года самолет «Уральских авиалиний», летевший из Москвы в Симферополь, вскоре после взлета совершил аварийную посадку в кукурузном поле в районе аэропорта Жуковский. На борту находились 226 пассажиров и семь членов экипажа. Пострадали 76 человек.

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    Екатерина Смирная
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