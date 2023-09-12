Myśl Polska: злейшим врагом правящей партии Польши стала правда

Главным врагом правящей партии Польши стала правда, заявил обозреватель Анджей Шлензак в своей статье для Myśl Polska.

«Я пришел к выводу, что злейшим врагом PiS (правящая партия в Польше. — прим. «Ленты.ру») является не Дональд Туск, Германия или Владимир Путин. Самый большой враг PiS — это правда», — сказал он.

По словам журналиста, если PiS победит на выборах, то правда потерпит поражение. Он отметил, что истина чаще всего представляет собой препятствие в построении политических систем. Однако, пишет автор, без нее невозможно создать какой-либо прочный порядок внутри страны.

Ранее глава комитета по иностранным делам сейма Польши Радослав Фогель объяснил, для чего Варшава поддерживает Украину. Он отметил, что Польша делает это из гуманитарных соображений, а также опираясь на международное право. Депутат добавил, что интересы Польши и поляков всегда будут занимать первое место.