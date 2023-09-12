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10:43, 12 сентября 2023Россия

Путин назвал причину провала одного скандального решения Ельцина

Путин: пересадка на отечественные авто в 90-е не удалась из-за отсутствия машин

Фото: Сергей Гунеев / РИА Новости

Пересадка российских чиновников на отечественные авто в 90-е не удалась из-за отсутствия машин. Так о провале скандального решения первого президента России Бориса Ельцина высказался нынешний глава государства Владимир Путин. Свое заявление он сделал на Восточном экономическом форуме, трансляция речи главы государства ведется в официальном Telegram-канале Кремля.

Российский лидер отметил, что сейчас — в отличие от девяностых — отечественные автомобили уже есть.

Ранее Путин потребовал пересадить российских чиновников и госслужащих с иномарок на отечественные машины. В качестве пригодного для этой задачи автомобиля «АвтоВАЗ» представлял новую модель Lada Aura. Машина сделана на базе седана Lada Vesta, при этом у нее большой салон, отделанный кожей, а также премиальная аудиосистема.

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    Марк Леонов
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