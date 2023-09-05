Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталДеловой климатСоциальная сфераКриптовалютаИнвестиции
15:15, 5 сентября 2023Экономика

Чиновников пообещали пересадить на машины с российскими электродвигателями

Вице-премьер Чернышенко рассказал о создании российского электродвигателя

Фото: Руслан Кривобок / РИА Новости

Московский Политех занимается разработкой электродвигателя и шасси для отечественного серийного электромобиля, рассказал РИА Новости вице-премьер России Дмитрий Чернышенко.

Он отметил, что речь идет об электрокаре L-7 от «Автотора». «Будет на что пересаживать наших чиновников», — сообщил Чернышенко.

Ранее Московский Политех заявлял, что к 2030 году планирует разработать собственную платформу для электромобиля L-7, а к 2024-му — шасси, CAN-шину и элементы мехатроники.

Расположенная в Калининграде компания «Автодор» ранее анонсировал старт производства электромобиля собственной разработки в первом квартале 2024 года. Отмечалось, что электрокар базируется на оригинальном шасси, а почти все комплектующие для машины выпускаются российскими компаниями.

Ранее президент России Владимир Путин потребовал пересадить российских чиновников и госслужащих с иномарок на отечественные машины. В качестве пригодного для этой задачи автомобиля «АвтоВАЗ» представлял новую модель Lada Aura. Машина сделана на базе седана Lada Vesta, при этом у нее большой салон, отделанный кожей, а также премиальная аудиосистема.

Что думаешь? Оцени!
    Мария Черкасова
    Обсудить
    Последние новости

    Путин призвал предоставить равные права всем участникам СВО

    СБУ обвинила Фридмана в финансировании СВО

    Россиянам раскрыли способ обезопасить свои соцсети

    Кинотеатр в Петербурге анонсировал показ «Оппенгеймера»

    Депутатам Рады запретили выезжать в Польшу

    В Кремле опровергли связь решений Путина и Си Цзиньпина не ехать на саммит G20

    Звезда «Милых обманщиц» выгодно продала роскошную виллу

    Бойцовские собаки напали на российскую пенсионерку и покусали хозяина

    Франция начала переговоры с Нигером о выводе своих войск

    Российских туристов спасли у берегов Камбоджи

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости