Чиновников пообещали пересадить на машины с российскими электродвигателями

Вице-премьер Чернышенко рассказал о создании российского электродвигателя

Московский Политех занимается разработкой электродвигателя и шасси для отечественного серийного электромобиля, рассказал РИА Новости вице-премьер России Дмитрий Чернышенко.

Он отметил, что речь идет об электрокаре L-7 от «Автотора». «Будет на что пересаживать наших чиновников», — сообщил Чернышенко.

Ранее Московский Политех заявлял, что к 2030 году планирует разработать собственную платформу для электромобиля L-7, а к 2024-му — шасси, CAN-шину и элементы мехатроники.

Расположенная в Калининграде компания «Автодор» ранее анонсировал старт производства электромобиля собственной разработки в первом квартале 2024 года. Отмечалось, что электрокар базируется на оригинальном шасси, а почти все комплектующие для машины выпускаются российскими компаниями.

Ранее президент России Владимир Путин потребовал пересадить российских чиновников и госслужащих с иномарок на отечественные машины. В качестве пригодного для этой задачи автомобиля «АвтоВАЗ» представлял новую модель Lada Aura. Машина сделана на базе седана Lada Vesta, при этом у нее большой салон, отделанный кожей, а также премиальная аудиосистема.

