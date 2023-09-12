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09:00, 12 сентября 2023Спорт

Эксперт назвала лучшие упражнения для сохранения молодости кожи

Эксперт Гирдлер-Маслен заявила, что сжатие челюстей сохраняет молодость кожи

Фото: Angelica Echeverry / Unsplash

Эксперт в области бьюти-индустрии Бетан Гирдлер-Маслен назвала лучшие упражнения для сохранения молодости кожи. Ее слова приводит T3.

Для начала нужно сжимать челюсти. При этом положить указательные пальцы на височно-нижнечелюстной сустав и слегка сжать губы внутрь, удерживая их вместе пять секунд. Затем Гирдлер-Маслен посоветовала надувать щеки, для чего нужно сомкнуть губы и задержаться в этом положении на пять секунд.

Последним эксперт порекомендовала разглаживать веки. Для этого необходимо закрыть глаза и мягко поднять брови вверх на пять секунд. Затем нужно медленно вернуться в исходное положение. Комплекс укрепляет мышцы и уменьшает морщины.

В марте тренер Майк Боул дал советы по избавлению от жира в области живота. Специалист заявил, что уменьшить объем живота можно только в процессе похудения, поэтому неверно прорабатывать лишь эту зону, но не заниматься прокачкой остальных и не менять питание. Тренер посоветовал делать упражнения, задействующие несколько групп мышц.

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    Анастасия Борисова
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