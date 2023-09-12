Стало известно о взрыве в Запорожье

«Политика страны»: очевидцы сообщают о взрыве в Запорожье

Стало известно о взрыве в подконтрольной Украине части Запорожской области. Об этом пишет Telegram-канал «Политика страны».

Помимо этого, четыре области — Запорожскую, Днепропетровскую, Донецкую и Херсонскую — предупредили о баллистической угрозе. По данным онлайн-карты Министерства цифровой трансформации Украины, в этих областях объявлена воздушная тревога.

Ранее днем 12 сентября в Запорожье уже сообщали о серии взрывов. В регионе была объявлена тревога. Данные о месте происшествия и пострадавших не приводятся.

Ранее о взрывах в подконтрольном властям Украины Запорожье сообщалось 7, 3 и 1 сентября. До этого серия взрывов произошла в городе в конце августа.