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18:34, 12 сентября 2023Бывший СССР

Стало известно о взрыве в Запорожье

«Политика страны»: очевидцы сообщают о взрыве в Запорожье
СюжетВзрывы в Запорожье:

Фото: Oleksandr Ratushniak / Reuters

Стало известно о взрыве в подконтрольной Украине части Запорожской области. Об этом пишет Telegram-канал «Политика страны».

Помимо этого, четыре области — Запорожскую, Днепропетровскую, Донецкую и Херсонскую — предупредили о баллистической угрозе. По данным онлайн-карты Министерства цифровой трансформации Украины, в этих областях объявлена воздушная тревога.

Ранее днем 12 сентября в Запорожье уже сообщали о серии взрывов. В регионе была объявлена тревога. Данные о месте происшествия и пострадавших не приводятся.

Ранее о взрывах в подконтрольном властям Украины Запорожье сообщалось 7, 3 и 1 сентября. До этого серия взрывов произошла в городе в конце августа.

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    Варвара Кошечкина
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