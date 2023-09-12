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20:56, 12 сентября 2023Силовые структуры

Танцовщицы бара обманули ожидания россиянина на секс и пошли под суд

В Курске под суд пошли танцовщицы бара «Zажигалка» из-за обещания секса

Фото: Евгений Павленко / Коммерсантъ

Ленинский районный суд Курска начал рассмотрение уголовного дела двух танцовщиц местного бара «Zажигалка», которые пообещали клиенту секс, но обманули его ожидания. Об этом «Ленте.ру» сообщили в объединенной пресс-службе судебной системы региона.

25-летним подсудимым вменяется мошенничество, совершенное группой лиц по предварительному сговору.

Из материалов дела следует, что они запросили 100 тысяч рублей у посетителя бара за интим-услуги. Тот перевел им на банковскую карту денежные средства. Однако танцовщицы поделили полученную сумму и бросили мужчину, разъехавшись по домам.

22 августа сообщалось, что в Югре полицейские задержали 21-летнюю жительницу Омска, подозреваемую в мошенничестве, — она обманом выманила 800 тысяч рублей у мужчины из соцсетей и потратила их на пластические операции. Аферистка рассказала полицейским, что создала фиктивные страницы в соцсетях с использованием фотографий моделей и от их лица общалась с пользователями, одним из которых был заявитель.

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    Любовь Ширижик
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