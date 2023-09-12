Президент Зеленский подписал указ о проверке решений ВВК после начала СВО

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о проверке решений военно-врачебных комиссий (ВВК) после начала специальной военной операции (СВО) в республике. Соответствующий документ опубликовала пресс-служба украинского лидера.

Отмечается, что указ вводит в действие решение Совета национальной безопасности и обороны страны от 30 августа «О военно-врачебной экспертизе в Вооруженных силах Украины». Контроль за исполнением возлагается при этом на секретаря ведомства.

Ранее глава фракции «Слуга народа» в Верховной Раде Давид Арахамия сообщал о желании украинских властей вернуть граждан, которые сбежали из республики по поддельным документам. Он также отметил, что проверка, в частности, обоснованности решений ВВК может занять больше года.