Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
20:19, 12 сентября 2023Бывший СССР

Зеленский подписал указ о проверке решений военно-врачебных комиссий

Президент Зеленский подписал указ о проверке решений ВВК после начала СВО

Фото: Ritzau Scanpix / Ida Marie Odgaard / Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о проверке решений военно-врачебных комиссий (ВВК) после начала специальной военной операции (СВО) в республике. Соответствующий документ опубликовала пресс-служба украинского лидера.

Отмечается, что указ вводит в действие решение Совета национальной безопасности и обороны страны от 30 августа «О военно-врачебной экспертизе в Вооруженных силах Украины». Контроль за исполнением возлагается при этом на секретаря ведомства.

Ранее глава фракции «Слуга народа» в Верховной Раде Давид Арахамия сообщал о желании украинских властей вернуть граждан, которые сбежали из республики по поддельным документам. Он также отметил, что проверка, в частности, обоснованности решений ВВК может занять больше года.

Что думаешь? Оцени!
    Алевтина Запольская
    Обсудить
    Последние новости

    В США готовят импичмент Джо Байдена. В чем обвиняют президента и каковы шансы отправить его в отставку?

    Осужденные за похищение россиянина члены ОПГ съели том уголовного дела

    В ЕС выступили за продление запрета на импорт зерна с Украины

    Россиянин полгода избивал 16-летнего сына подруги и получил три года условно

    В ООН отреагировали на критику со стороны Украины

    Мастера назвали самые болезненные места для нанесения татуировок

    Россиянин купил «крепостного» за восемь тысяч рублей и попал под статью

    Apple представила iPhone 15

    Российского следователя арестовали по делу о взятке в биткоинах

    Дерипаска рассказал о сделанном Россией в 2008 году ошибочном выборе

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости