В Китае опровергли запрет на использование iPhone

МИД КНР: Китай не запрещал покупку или использование iPhone

Китай не запрещал покупку или использование на территории страны мобильных телефонов зарубежных брендов, в том числе iPhone. Об этом заявила представитель министерства иностранных дел КНР Мао Нин, ее слова приводит Reuters.

«Китай не издавал законов, постановлений или иных документов, запрещающих их покупку и использование», — сказала она, опровергнув заявления СМИ о том, что некоторые государственные учреждения и частные компании приказали сотрудникам отказаться от использования телефонов американской компании.

«Мы заметили, что в средствах массовой информации появилось много сообщений об инцидентах с безопасностью, связанных с телефонами Apple», — добавила Мао. Представитель китайского МИД подчеркнула, что правительство страны придает большое значение информационной и кибербезопасности, и относится как к отечественным, так и к иностранным компаниям как к равным.

Ранее Bloomberg сообщал, что Китай планирует распространить запрет на использование iPhone, уже введенный для ряда чиновников, на государственные компании. По словам агентства, таким образом власти стараются снизить зависимость страны от иностранных технологий и повысить уровень национальной кибербезопасности.

Для Apple Китай является крупнейшим иностранным рынком. Запрет на использование iPhone в стране для сотрудников правительственных агентств и государственных компаний может привести к суммарному ущербу в 194 миллиарда долларов для американской корпорации, подсчитали аналитики Bloomberg.