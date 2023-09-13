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17:09, 13 сентября 2023Мир

МИД ФРГ отказался комментировать переговоры с Киевом о взрывах на газопроводах

МИД ФРГ отказался говорить об обсуждении Бербок с Киевом взрывов на газопроводах
СюжетВзрывы в Киеве:

Фото: Danish Defence Command / Forsvaret Ritzau Scanpix / Reuters

Официальный представитель МИД ФРГ Кристиан Вагнер отказался комментировать переговоры с украинскими властями главы ведомства Анналены Бербок на тему взрывов на газопроводах «Северный поток». Его слова передает РИА Новости.

Немецкий журналист спросил, обсуждала ли Бербок во время недавнего визита в Киев диверсию на газопроводах. На это Вагнер ответил, что в ведомстве не принято говорить о темах обсуждений на межгосударственных переговорах, и подчеркнул, что «не хотел бы давать повода для спекуляций».

Представитель МИД напомнил, что расследованием взрывов на «Северных потоках» занимается Генеральная прокуратура. На повторный вопрос журналиста Вагнер ответил, что не будет делиться содержанием переговоров министра иностранных дел.

11 сентября Бербок встретилась в Киеве с президентом Украины Владимиром Зеленским. По его словам, они обсуждали статус выполнения рекомендаций Еврокомиссии, связанных с евроинтеграцией Украины, и оборонное взаимодействие.

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    Александр Слабиев
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