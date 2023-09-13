В Адыгее состоится Фестиваль адыгейского сыра

В Адыгее 16 и 17 сентября пройдет Фестиваль адыгейского сыра

В Майкопском районе Адыгеи состоится главное гастрономическое событие республики — XII Фестиваль адыгейского сыра. Об этом сообщает «КП-Краснодар» со ссылкой на пресс-службу правительства республики.

Мероприятие пройдет 16 и 17 сентября. Гостей фестиваля ждут выступление художественного коллектива «Нальмэс», салют, ярмарки, мастер-классы по народным промыслам, а также этнопроект «Лъэуж» и флешмоб «Удж хъурай».

Помимо этого, для жителей и гостей республики подготовили командные гастрономические конкурсы и викторины, зоны для фудкортов и концертные площадки. Все желающие также смогут увидеть процесс приготовления настоящего адыгейского сыра.

Ранее в России предложили создать гастрономический календарь, в который войдут все региональные гастрофестивали, привлекающие внимание к местной кухне. Отмечается, что в России ежегодно проходит около 100 гастрономических фестивалей.

