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19:09, 13 сентября 2023Моя страна

В Адыгее состоится Фестиваль адыгейского сыра

В Адыгее 16 и 17 сентября пройдет Фестиваль адыгейского сыра

Фото: Екатерина Чеснокова / РИА Новости

В Майкопском районе Адыгеи состоится главное гастрономическое событие республики — XII Фестиваль адыгейского сыра. Об этом сообщает «КП-Краснодар» со ссылкой на пресс-службу правительства республики.

Мероприятие пройдет 16 и 17 сентября. Гостей фестиваля ждут выступление художественного коллектива «Нальмэс», салют, ярмарки, мастер-классы по народным промыслам, а также этнопроект «Лъэуж» и флешмоб «Удж хъурай».

Помимо этого, для жителей и гостей республики подготовили командные гастрономические конкурсы и викторины, зоны для фудкортов и концертные площадки. Все желающие также смогут увидеть процесс приготовления настоящего адыгейского сыра.

Ранее в России предложили создать гастрономический календарь, в который войдут все региональные гастрофестивали, привлекающие внимание к местной кухне. Отмечается, что в России ежегодно проходит около 100 гастрономических фестивалей.

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    Алиса Удовик
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