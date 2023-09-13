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16:06, 13 сентября 2023Среда обитания

Производителям одежды предрекли многомиллиардный ущерб

Schroders: ущерб производителей одежды от жары в Азии может составить $65 млрд
СюжетНаводнения в Пакистане

Фото: Mohammad Ponir Hossain / Reuters

Из-за жары и наводнений производители одежды из Бангладеш, Камбоджи, Пакистана и Вьетнама могут понести суммарные убытки в размере 65 миллиардов долларов к 2030 году. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на результаты совместного исследования аналитиков Schroders и сотрудников Корнеллского университета.

Экономические проблемы будут связаны с падением производительности труда местных рабочих, а также угрозой закрытия фабрики по пошиву одежды. Кроме того, из-за ухудшения погодных условий в Азиатско-Тихоокеанском регионе могут пострадать цепочки поставок. В результате убытки компаний могут составить несколько процентов от ежегодной операционной прибыли, подсчитали аналитики.

В настоящее время далеко не все участники рынка осведомлены о вышеперечисленных рисках. Реакция представителей отрасли на изменение климата сводится к смягчению последствий, но не их причинам. «Среди поставщиков и покупателей, с которыми мы разговаривали, ни один не обратил внимания на эти две проблемы (жару и наводнения — прим. «Ленты.ру»)», — посетовал один из авторов исследования Джейсон Джадд.

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При этом проблемы затронут не только представителей швейной промышленности, которые и без того сталкиваются со значительными финансовыми затратами на фоне экстремальных погодных условий, но и инвесторов. От последних компании все чаще будут скрывать информацию о возможных рисках, предупреждают эксперты. Уже сейчас подобное отслеживание становится крайне сложным на фоне сокрытия местонахождения своих фабрик со стороны ряда брендов одежды, заключил руководитель Schroders по исследованиям в области устойчивых инвестиций Ангус Бауэр.

В конце июля об угрозе для еще одной отрасли из-за экстремальных погодных условий сообщал Bloomberg. Тогда аналитики предрекли серьезные проблемы для туристического сектора Европы, оценивающегося в 2,1 триллиона долларов. Главной причиной кризиса станут аномально высокие температуры в южных странах региона. При таком сценарии к 2050 году климат Мадрида будет напоминать погодные условия в североафриканском городе Марракеше, а Лондон в этом плане станет больше похож на Барселону.

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    Анатолий Акулов
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