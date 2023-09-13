Куркуму признали эффективной в лечении заболеваний желудка

BMJ Evidence-Based Medicine: куркуму признали эффективной в лечении желудка

Тайские ученые из Медицинского факультета Чулалонгкорнского университета признали куркуму такой же эффективной в лечении заболеваний желудка как и традиционный препарат для сокращения повышенной кислотности желудка — омепразол. Результаты исследования опубликованы в журнале BMJ Evidence-Based Medicine.

В ходе работы авторы изучили воздействие растительного соединения, содержащегося в куркуме, на 206 пациентах в возрасте 18-70 лет с рецидивирующим расстройством желудка (функциональной диспепсией) неизвестной причины.

Участников разделили на три группы: первой, где было 69 испытуемых, давали куркуму (две большие капсулы куркумина по 250 миллиграммов четыре раза в день) и одна капсула с плацебо; второй, где было 68 добровольцев, — омепразол (одна капсула по 20 миллиграммов день и две капсулы с плацебо четыре раза в день; третьей группе, включавшей в себя 69 пациентов, давали куркуму и омепразол.

Спустя 28 и 56 дней специалисты обследовали участников. Они пришли у выводу, что показатели снижения тяжести симптомов было практически идентичны среди всех групп участников. Баллы, оценивающие боль, спустя 28 дней были равны -4,83,-5,46 и -6,22 среди испытуемых первой, второй и третьей группы соответственно. Для других симптомов эти показатели были на уровне -2,22, -2,32 и -2,31. Спустя 56 дней в отношении боли баллы были равны -7,19, -8,07 и -8,85, а в отношении других симптомов -4,09, -4,12 и -3,71 соответственно.