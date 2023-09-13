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08:01, 13 сентября 2023Экономика

Назван предел укрепления рубля до конца года

Экономист Григорьев назвал укрепление рубля до 85 за доллар пределом в 2023 году

Фото: Maksim Konstantinov / Globallookpress.com

Курс рубля по отношению к доллару и евро может укрепиться к концу года, считает кандидат экономических наук, финансовый эксперт Владимир Григорьев. В разговоре с «Лентой.ру» он назвал максимально возможный предел, а также перечислил факторы, от которых зависит стоимость российской валюты.

«Что касается максимального укрепления, сложно прогнозировать, потому что на финансы влияет не только экономика как таковая, но и политика, военные дела. Я думаю, максимальное укрепление, которое возможно до конца года — это где-то в интервале 85-90 рублей за доллар, это максимум, который возможен. Но для этого необходимо совпадение целого ряда факторов. Для этого необходим определенный контроль финансовых властей. Не обязательно вводить валютные ограничения, но [будет лучше,] если экспортеры прислушаются к рекомендациям властей и будут оперативнее возвращать валютную выручку. Второй момент связан с ростом валютной выручки и ростом нашего экспорта, третий момент — это решение вопроса, что часть валютной выручки находится в рупиях», — сказал он.

Курс доллара от TradingView

По словам экономиста, такое развитие событий возможно, только если сложатся все перечисленные факторы. В противном случае ситуация останется на том же уровне, что и сейчас.

Евро синхронно изменяется вместе с долларом. Если амплитуда доллара будет 85-90 рублей, то, соответственно, евро будет находиться в интервале 90-95

Владимир Григорьевэкономист

12 сентября рубль резко укрепился на торгах на Мосбирже. Курс доллара падал ниже 93 рублей впервые с 18 августа, а евро опускался ниже 100 рублей впервые с 28 июля. Такую корректировку эксперты связывают с грядущим заседанием Центробанка (ЦБ) по ключевой ставки. Согласно прогнозам, 15 сентября регулятор может повысить показатель в интервале от 12,5 до 15 процентных пункта.

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    Варвара Кошечкина
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