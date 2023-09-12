Индия переложила ответственность за проблему застрявших рупий на Россию

Посол Индии Капур: страна не платит за российскую нефть рупиями уже 18 месяцев

Индия платит за поставки российской нефти исключительно в твердой валюте, а не в рупиях, заявил посол страны в России Паван Капур в ходе бизнес-диалога Россия — Индия на Восточном экономическом форуме (ВЭФ). Его слова приходит «Интерфакс».

«В российских СМИ были сообщения, в которых утверждается, что в Индии аккумулированы огромные объемы рупий в связи с покупкой Индией нефти за рупии. Я хочу внести ясность — это не так. За последние 18 месяцев, в которые мы купили так много нефти, мы не сделали ни одного платежа за эту нефть в рупиях. Все они были сделаны в твердых валютах», — подчеркнул посол. К твердой валюте относят доллар, евро, фунт стерлингов и ряд других свободно конвертируемых валют.

Однако Капур подчеркнул, что в торговле двух стран действительно наблюдается дисбаланс в пользу России и именно он является причиной «застревания» рупий. Посол переложил ответственность за эту проблему на Москву — по его мнению, она могла бы быть решена, если бы российские компании приобретали больше товаров индийского производства.

«Экономические отношения стали еще менее сбалансированы. Разумеется, мы увеличили закупки сырой нефти, закупки удобрений и так далее. Но мы обращаемся к нашим российским друзьям с просьбой увеличить импорт из Индии. Если мы этого не сделаем, нам будет трудно увеличить торговый оборот», — сказал Капур. Он добавил, что индийские компании уже поставляют в Россию фармацевтические товары и продукты питания, но они также могли бы экспортировать автомобили, текстиль и другую продукцию.

Эксперты называют накопление Россией рупий в индийских банках одним из основных факторов недавнего ослабления рубля — местные компании оплачивают рупиями российские поставки, однако вывести средства в этой валюте из Индии нельзя из-за особенностей валютного регулирования. Глава МИД России Сергей Лавров заявлял, что в Индии уже накопилось «очень много миллиардов рупий».