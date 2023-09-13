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20:03, 13 сентября 2023Культура

Офис Disney атаковали мыши и блохи

Сотрудников офиса Disney эвакуировали из-за атаки мышей и блох

Фото: Erika Goldring / Getty Images

Сотрудников генерального офиса Disney в Нью-Йорке срочно эвакуировали из здания из-за атаки мышей и блох. Об этом сообщает Page Six.

По данным издания, сотрудники пятого этажа офиса получили уведомления об эвакуации из здания. Уточняется, что на месте атаки грызунов и насекомых был расположен отдел рекламы Disney.

«Кризисный менеджмент и управляющая компания знают об этих проблемах и работают над их решением. В связи с этим мы просим вас немедленно покинуть рабочие места на пятом этаже», — сообщалось в уведомлении.

О том, когда именно сотрудники организации, трудившиеся в пострадавшей части здания, смогут вернуться на свои рабочие места — неизвестно.

Ранее американская студия Disney отказалась от традиционного прохода актеров по красной дорожке на премьере игрового фильма «Особняк с привидениями» из-за забастовок.

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    Анастасия Астахова
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