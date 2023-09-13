Необычное явление заметили в небе над Екатеринбургом

В небе под Екатеринбургом заметили северное сияние

В Свердловской области заметили северное сияние. Об этом пишет «Комсомольская правда».

Отмечается, что местные жители смогли увидеть это необычное природное явление в небе под Екатеринбургом ночью во вторник, 12 сентября.

«Сегодня ночью было одно из мощнейших сияний, которых мне удалось запечатлеть над широтой Екатеринбурга, — рассказал фотограф Евгений Кумыдов. — Проехав в сторону севера около 40 километров от города, его можно было видеть без каких-либо усилий».

Ранее в сентябре стало известно, что в 2023 году Татарстан получил десятки миллионов рублей на реализацию проекта «Сохранение лесов». В общей сложности республике выделили из федерального бюджета 96,2 миллиона рублей.

