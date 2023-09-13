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07:18, 13 сентября 2023Бывший СССР

В ДНР заявили о безуспешных попытках ВСУ атаковать Крым

Гагин: Киев безуспешно пытается атаковать Крым каждый день

Фото: Unsplash

Советник врио главы Донецкой народной республики (ДНР) Ян Гагин заявил, что военные Вооруженных сил Украины (ВСУ) пытаются атаковать объекты в Крыму каждый день. Его слова приводит РИА Новости.

Гагин уточнил, что ВСУ ежедневно пытаются атаковать Крым и Севастополь, а также севастопольскую военно-морскую базу и другие объекты. По его словам, недавно российские военные уничтожили разведгруппы ВСУ, передвигавшиеся на катерах в сторону Крыма.

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«То есть здесь тактика уже отработана: противник обнаруживается на дальних подступах и уничтожается. То же самое касается и беспилотников, и попыток атак, собственно говоря, с воздуха с помощью ракет, ракетного оружия», — объяснил он.

Представитель ДНР добавил, что на данный момент наиболее горячим участком в зоне военных действий на юге является направление запорожского участка — в частности, в районе Работино. По его словам, ВСУ терпят постоянное поражение из-за активной работы российской авиации и артиллерии.

В ночь на 13 сентября ВСУ атаковали судоремонтный завод в Севастополе крылатыми ракетами. В результате произошедшего пострадали 24 человека, повреждены два корабля.

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    Марина Совина
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