Госдеп одобрил продажу Южной Корее истребителей F-35

Пентагон: Госдеп США одобрил продажу Южной Корее истребителей F-35 на $5 млрд

Госдепартамент США одобрил возможную продажу Южной Корее истребителей F-35 и сопутствующего оборудования. Об этом сообщает Пентагон, передает Reuters.

Уточняется, что общая сумма сделки составит 5,06 миллиарда долларов. В американском ведомстве отметили, что поставка данной техники не повредит боеготовности США. Также США считают, что сделка не изменит базовый военный баланс в регионе.

Ранее глава Пентагона Ллойд Остин заявил, что США намерены увеличить поставки истребителей и бомбардировщиков в Южную Корею. «Мы разместили самолеты пятого поколения, F-22 и F-35, а также отправили авианосную ударную группу [во главе с авианосцем ВМС США "Рональд Рейган"] посетить полуостров», — сообщил он.