Уролог перечислила вредные для мочевого пузыря продукты

Врач Милхаус: кофе и помидоры вызывают неприятные симптомы при мочеиспускании

Неправильная диета способна усугубить симптомы болезней мочевого пузыря и спровоцировать частое или болезненное мочеиспускание у некоторых здоровых людей, полагает врач-уролог Фенва Милхаус. Вредные для работы этого органа продукты она перечислила изданию HuffPost.

По словам специалистки, цитрусовые, помидоры и острые специи раздражают стенки мочевого пузыря, что иногда приводит к появлению неприятных и болезненных симптомов. «Помидоры повышают кислотность мочи сильнее, чем газированные напитки, и вызывают раздражение слизистой оболочки. Чем дольше их готовят, тем более кислыми они становятся, поэтому свежие помидоры вызывают меньше раздражения», — отметила Милхаус.

Еще одним продуктом, который уролог не рекомендует людям с чувствительным мочевым пузырем, является кофеин. Она объяснила, что напитки с его содержанием — кофе, чай и газировка — обладают мочегонным эффектом и увеличивают частоту позывов к мочеиспусканию.

Кроме того, Милхаус предупредила, что курение и частое употребление обработанного мяса может стать причиной рака мочевого пузыря. Она объяснила, что вредные химические вещества, которые содержатся в сигаретах и мясных продуктах, фильтруются почками, а затем попадают в мочу. «Со временем они влияют на слизистую оболочку мочевого пузыря, вызывая клеточные изменения, ведущие к раку», — сказала уролог.

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