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16:05, 13 сентября 2023Забота о себе

Семейные пары назвали секреты счастливых долгих отношений

Huffpost: пары назвали секретами счастливого брака юмор и секс семь раз в месяц

Фото: Thanh Tran / Unsplash

Большинство пар, состоящих в долгих отношениях, считает секретами счастливого брака секс и юмор. Об этом, как пишет издание Huffpost, свидетельствуют результаты опроса, проведенного британским видеосервисом ITVX.

В опросе приняли участие две тысячи семейных пар, проживших вместе 10 лет и более. Многие из них полагают, что для здоровых отношений необходим регулярный секс. Средняя частота, названная респондентами, составила семь раз месяц.

При этом 64 процента участников опроса уверены, что приятное совместное времяпрепровождение гораздо важнее интимной близости. 42 процента назвали секретом крепких отношений умение смеяться друг над другом и частое повторение слов любви.

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Семь процентов пар признались, что никогда не ходили в туалет друг перед другом и считают это важным для своих отношений. Еще пять процентов опрошенных заявили, что им помогает сон в разных кроватях.

Аналитики также отметили, что 85 процентов пар, столкнувшихся с неверностью партнера, смогли пережить это, а 38 процентов заявили, что измена даже укрепила их отношения.

Ранее психолог Андрей Зберовский назвал основные причины развода после 50 лет среди россиян. По его словам, в зрелом возрасте супруги часто расстаются из-за выросших и покинувших дом детей.

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    Наталья Обрядина
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