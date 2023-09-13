В Москве ответили на заявление Кивы о планах Зеленского объявить войну России

Источник РИА Новости назвал нелепостью слова о планах Зеленского объявить войну

Объявление войны после полутора лет поражений Вооруженных сил Украины (ВСУ) являются нелепостью, цитирует РИА Новости свой источник в Москве. Так он прокомментировал слова экс-депутата Верховной Рады Ильи Кивы, что украинский президент Владимир Зеленский готов объявить России войну.

«Объявление войны после полутора лет поражений ВСУ — это оторванная от реальности нелепость», — сказал собеседник агентства. По его словам, для объявления войны нужно иметь хоть какие-то объективные шансы на победу. Он отметил, что у Украины этих шансов нет: ни с западной помощью, ни с опорой на собственные силы и ресурсы.

Ранее Кива заявил о готовности Зеленского объявить России войну, а также всеобщую мобилизацию в конце этой осени. Он считает, что такие действия позволят украинскому лидеру уничтожить протестное население и сделать невозможным проведение выборов.