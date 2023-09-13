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13:27, 13 сентября 2023Спорт

Сборная Финляндии бойкотирует командный ЧМ по гимнастике из-за россиян

Сборная Финляндии не выступит на командном ЧМ по гимнастике из-за россиян

Фото: Алексей Филиппов / РИА Новости

Сборная Финляндии не выступит на командном чемпионате мира по эстетической гимнастике из-за участия в соревнованиях российских и белорусских атлетов. Об этом сообщается на сайте Федерации гимнастики Финляндии.

«В этой ситуации нам ничего не оставалось, кроме как отказаться от участия в турнире. Ситуация очень неудачная для наших спортсменов, которые весь год тренировались и готовились к чемпионату мира», — говорится в заявлении. Отмечается, что также бойкотирует турнир команда Эстонии.

Чемпионат мира по эстетической гимнастике, которая не является олимпийским видом, пройдет с 24 по 26 ноября в Алма-Ате (Казахстан). Правление Международной федерации эстетической групповой гимнастики (IFAGG) не исключало российские и белорусские команды из числа участников соревнований, оставив решение о допуске за страной-организатором.

В конце февраля 2022 года большинство спортивных организаций отстранили россиян и белорусов от турниров по рекомендации Международного олимпийского комитета.

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    Дарья Коршунова
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