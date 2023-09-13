Среднеазиатская овчарка напала на россиянку на выставке

В Курске среднеазиатская овчарка напала на женщину на выставке собак

В Курске среднеазиатская овчарка напала на женщину на выставке собак. Об этом сообщает объединенная пресс-служба судов Курской области в Telegram-канале.

Инцидент произошел 23 апреля в здании Конноспортивной школы. Пострадавшей оказалась жительница Орла, которая приехала со своим питомцем поучаствовать в выставке. Россиянка шла по территории манежа, когда на нее набросился крупный пес.

Хозяином агрессивного животного оказался житель Курской области. Тяжесть полученных женщиной травм неизвестна, но она просит суд взыскать с ответчика моральный вред в размере 100 тысяч рублей.

Ранее в сентябре в Сочи бойцовские собаки напали на 60-летнюю женщину и покусали своего хозяина. Мужчина выгуливал питомцев без намордника, они напали россиянку, которая шла по улице с маленьким псом.