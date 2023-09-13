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19:47, 13 сентября 2023Забота о себе

Ариана Гранде расплакалась из-за неудачной пластики

Ариана Гранде призналась, что прятала неудачную пластику под макияжем

Фото: @arianagrande

Американская певица Ариана Гранде расплакалась, рассказывая журналу Vogue о неудачной контурной пластике филлерами. 30-летнюю звезду цитирует издание People.

Гранде призналась, что больше не ставит себе филлеры и не делает инъекции ботокса. «Я вколола себе тонну филлеров, ботокса тоже. Перестала в 2018 году, потому что это было чересчур, и мне приходилось прятаться. Я пряталась под макияжем годами», — не сдержала слез она, добавив, что с теми же целями делала объемные прически и жирные стрелки на глазах.

Думаю, макияж должен быть самовыражением и подчеркиванием черт. Наши отношения с красотой такие личные, и раз мы тут делимся секретами, как насчет того, что мы все хотим чувствовать себя прекрасно и быть любимыми?

Ариана Гранде
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Певица не исключила, что в будущем вновь прибегнет к бьюти-процедурам, и отметила, что не отговаривает женщин от пластики. «Но я хочу видеть свои морщинки у глаз, у рта. Надеюсь, мои носогубные складки будут становиться глубже и глубже. Я смеюсь все чаще и думаю, что взросление — это прекрасно», — сказала она.

Ранее американская актриса Ванесса Уильямс рассказала о своем отношении к пластическим операциям и контурной пластике филлерами. 60-летняя звезда сериалов «Отчаянные домохозяйки» и «Клуб первых жен» заявила о неготовности прибегнуть к хирургическому вмешательству или инъекциям филлеров ради сохранения красоты.

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    Александра Лисица
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