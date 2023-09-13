Врач раскрыл россиянам необычную причину недомогания осенью

Врач аллерголог-иммунолог, кандидат медицинских наук Ирина Манина в эфире программы «О самом главном» на канале «Россия 1» раскрыла россиянам необычные причины недомогания осенью. Выпуск доступен на платформе «Смотрим».

Манина заявила, что симптомы, которые некоторые принимают за проявление простуды или респираторной инфекцией, могут оказаться аллергией на плесень. Специалист отметила, что ее частицы в большом количестве содержатся в воздухе осенью. «Многие пациенты считают, что они погуляли в парке и заболели. Но на самом деле это (...) аллергия», — объяснила она.

Также недомогание может быть вызвано и другим типом аллергии, отметила Манина. На осень, по ее словам, приходится период размножения пылевых клещей, живущих в квартирах. «В воздух как раз выбрасывается концентрация их антигенов, то есть частичек, которые являются для нас аллергенами», — рассказала аллерголог.

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