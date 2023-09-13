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17:34, 13 сентября 2023Мир

Путин и Ким Чен Ын обсудили европейскую безопасность

Президент России Путин и лидер КНДР Ким Чен Ын обсудили безопасность в Европе

Фото: Mikhail Metzel / Reuters

Президент России Владимир Путин и лидер КНДР Ким Чен Ын в рамках двусторонней встречи обсудили безопасность в Европе. Об этом сообщает РИА Новости.

«Пришли к удовлетворительному единому мнению о дальнейшем укреплении стратегического, тактического взаимодействия», — заявил глава КНДР, комментируя обсуждение вопросов безопасности в Европе и на Корейском полуострове.

Отмечается, что переговоры в сфере безопасности между Москвой и Пхеньяном стали ответом на недавний саммит США, Японии и Южной Кореи в Кэмп-Дэвиде итогом которого стало укрепление военного сотрудничества трех стран.

Ранее президент США Джо Байден придумал способ примирить Японию и Южную Корею, проведя встречу с союзниками в Кэмп-Дэвиде. Проведение встречи в историческом месте было нацелено на преодоление японо-корейских противоречий, уходящих в историю. Подобные проблемы мешают США координировать действия Токио и Сеула по сдерживанию Китая и Северной Кореи.

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    Максим Габриелян
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