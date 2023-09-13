Российский город заволокло смогом по неизвестным причинам

«Осторожно, новости»: Астрахань заволокло едким смогом

Астрахань заволокло едким смогом, который негативно влияет на здоровье горожан. Точные причины появления дымки остаются неизвестны, сообщает Telegram-канал «Осторожно, новости».

Жители российского города испытывают трудности с дыханием и головную боль из-за смога. Местные власти утверждают, что смог появился из-за возгорания камыша в сопредельной Калмыкии, однако МЧС республики опровергает эту информацию. По данным министерства, на территории Калмыкии нет пожаров.

Жители Астрахани предполагают, что настоящей причиной могло стать сжигание мусора на свалках. В пользу этого говорит то, что последние сутки в городе идет дождь. «Летом на камыш можно было списать все, но теперь уже совсем странный аргумент», — отметила одна из собеседниц канала.

В начале июня в некоторых районах Тюмени появился смог. Дымка с запахом гари образовалась в результате природных пожаров в Нижнетавдинском районе. Утром в день появления смога в регионе было зафиксировано девять лесных пожаров и два ландшафтных.