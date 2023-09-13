Среда обитания
ВсеГородДомКрайКлимат и экологияТранспорт
15:43, 13 сентября 2023Среда обитания

Российский город заволокло смогом по неизвестным причинам

«Осторожно, новости»: Астрахань заволокло едким смогом
СюжетЛесные пожары:

Кадр: Telegram-канал «Осторожно, новости»

Астрахань заволокло едким смогом, который негативно влияет на здоровье горожан. Точные причины появления дымки остаются неизвестны, сообщает Telegram-канал «Осторожно, новости».

Жители российского города испытывают трудности с дыханием и головную боль из-за смога. Местные власти утверждают, что смог появился из-за возгорания камыша в сопредельной Калмыкии, однако МЧС республики опровергает эту информацию. По данным министерства, на территории Калмыкии нет пожаров.

Жители Астрахани предполагают, что настоящей причиной могло стать сжигание мусора на свалках. В пользу этого говорит то, что последние сутки в городе идет дождь. «Летом на камыш можно было списать все, но теперь уже совсем странный аргумент», — отметила одна из собеседниц канала.

В начале июня в некоторых районах Тюмени появился смог. Дымка с запахом гари образовалась в результате природных пожаров в Нижнетавдинском районе. Утром в день появления смога в регионе было зафиксировано девять лесных пожаров и два ландшафтных.

Что думаешь? Оцени!
    Александра Качан
    Обсудить
    Последние новости

    Германия подтвердила, что конфискует у россиян вещи на границе. Какие еще страны будут отнимать товары у граждан России?

    В США обвинили Белый дом в игнорировании данных разведки по Украине

    Против сооснователя «Яндекса» Воложа собрались продлить санкции

    В Госдуме предложили расширить зону действия СВО после обстрела Севастополя

    В Нидерландах заявили о возможной заморозке конфликта на Украине

    Херш назвал возможную причину начала войны США с Россией

    Украина атаковала Севастополь британскими ракетами

    Боец «Азова» обстрелял получавших гумпомощь мирных жительниц и попал в колонию

    Раскрыт средний чек туриста на обед в московском ресторане

    Доходы России от экспорта нефти подскочили

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости