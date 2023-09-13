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17:44, 13 сентября 2023Силовые структуры

Россиянин сделал татуировку с гербом Украины и попал под суд

В Бахчисарае суд оштрафовал 28-летнего мужчину за татуировку с гербом Украины

Фото: Akram Huseyn / Unsplash

В Бахчисарае суд оштрафовал 28-летнего местного жителя на 30 тысяч рублей за татуировку с гербом Украины и надписью «Крим Україна». Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе суда.

Его признали виновным по части 1 статьи 20.3.2 («Публичные призывы к осуществлению действий, направленных на нарушение территориальной целостности Российской Федерации») КоАП РФ.

Согласно заключению эксперта-лингвиста размещение таких тату содержит призывы к нарушению территориальной целостности России. Во время судебного заседания осужденный вину признал в полном объеме, раскаялся и закрасил татуировку пигментом.

Ранее в Иркутске возбудили уголовное дело против 50-летнего мужчины, показавшего на детской площадке татуировку с нацистской символикой.

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    Варвара Митина
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