Наука и техника
ВсеНаукаВ РоссииКосмосОружиеИсторияЗдоровьеБудущееТехникаГаджетыИгрыСофт
00:11, 13 сентября 2023Наука и техника

Свинец признали более опасным для здоровья

Lancet Planetary Health: свинец признали более опасным для здоровья

Фото: BrankoG / Shutterstock / Fotodom

Американские ученые признали свинец более опасным элементом, чем считалось ранее. Согласно исследованию, опубликованному в Lancet Planetary Health, воздействие этого металла способствует преждевременному уходу из жизни миллионов людей в год, ухудшению показателей IQ в развивающихся странах, а также загрязнению окружающей среды.

Авторы создали статистическую модель влияния свинца на летальные исходы от сердечных заболеваний и на снижение IQ детей в развивающихся странах. Специалисты проанализировали показатели свинца в крови людей из 183 стран.

Материалы по теме:
Нечем дышать. Как кислород влияет на агрессивность раковых опухолей
Нечем дышать.Как кислород влияет на агрессивность раковых опухолей
23 июля 2021
Утомленные лихорадкой Какими были самые страшные пандемии в истории человечества
Утомленные лихорадкойКакими были самые страшные пандемии в истории человечества
12 августа 2020

По их оценкам, в 2019 году из-за воздействия свинца 5,5 миллиона взрослых не выжили из-за болезней сердца, 90 процентов из них проживали в странах с низким и средним уровнем дохода. Это в шесть раз превышает данные предыдущих исследований и составляет около 30 процентов всех преждевременных уходов из жизни от сердечно-сосудистых заболеваний в мире. По всей видимости, воздействие свинца является более серьезной причиной сердечных заболеваний, чем курение или холестерин, считают ученые.

Кроме того, исследование показало, что дети в возрасте до пяти лет в 2019 году во всем мире потеряли в общей сложности 765 миллионов баллов IQ из-за отравления свинцом, причем 95 процентов этих потерь приходится на развивающиеся страны. В среднем каждый ребенок терял около шести баллов теста.

Что думаешь? Оцени!
    Елена Апазиди
    Обсудить
    Последние новости

    В США предрекли скорое поражение ВСУ

    Генпрокуратуру России попросили проверить производителей готовой еды

    В Конгрессе раскрыли подробности импичмента Байдена

    Британцы пожаловались на тренировки украинских военных

    Стало известно о поддержке Трампа импичмента Байдена

    Названа стоимость iPhone 15 Pro в России

    Военный эксперт объяснил большую активность ВСУ на донецком направлении

    Ким Чен Ын заявил о важности стратегических отношений с Россией

    Евросоюз назвал сроки сохранения визовых ограничений с Россией

    Эксперт ответила на вопрос о допустимости употребления алкоголя после тренировки

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости