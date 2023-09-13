Lancet Planetary Health: свинец признали более опасным для здоровья

Американские ученые признали свинец более опасным элементом, чем считалось ранее. Согласно исследованию, опубликованному в Lancet Planetary Health, воздействие этого металла способствует преждевременному уходу из жизни миллионов людей в год, ухудшению показателей IQ в развивающихся странах, а также загрязнению окружающей среды.

Авторы создали статистическую модель влияния свинца на летальные исходы от сердечных заболеваний и на снижение IQ детей в развивающихся странах. Специалисты проанализировали показатели свинца в крови людей из 183 стран.

По их оценкам, в 2019 году из-за воздействия свинца 5,5 миллиона взрослых не выжили из-за болезней сердца, 90 процентов из них проживали в странах с низким и средним уровнем дохода. Это в шесть раз превышает данные предыдущих исследований и составляет около 30 процентов всех преждевременных уходов из жизни от сердечно-сосудистых заболеваний в мире. По всей видимости, воздействие свинца является более серьезной причиной сердечных заболеваний, чем курение или холестерин, считают ученые.

Кроме того, исследование показало, что дети в возрасте до пяти лет в 2019 году во всем мире потеряли в общей сложности 765 миллионов баллов IQ из-за отравления свинцом, причем 95 процентов этих потерь приходится на развивающиеся страны. В среднем каждый ребенок терял около шести баллов теста.