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07:35, 13 сентября 2023Мир

Ким Чен Ын поблагодарил Путина за приглашение посетить Россию

Ким Чен Ын поблагодарил Путина за приглашение в Россию, несмотря на занятость
Ким Чен Ын

Ким Чен Ын. Фото: Kim Jae-Hwan / Globallookpress.com

Лидер КНДР Ким Чен Ын во время встречи с президентом России Владимиром Путиным на космодроме Восточный выразил ему благодарность за то, что тот пригласил его посетить страну, несмотря на занятость, сообщает ТАСС.

Глава Северной Кореи прибыл в Россию на бронепоезде 12 сентября. Он уже провел переговоры с главой Минприроды Александром Козловым и губернатором Приморского края Олегом Кожемяко.

По словам Ким Чен Ына, его визит в Россию демонстрирует важность стратегического сотрудничества с Москвой.

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    Марина Совина
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