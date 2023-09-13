Ким Чен Ын поблагодарил Путина за приглашение посетить Россию

Ким Чен Ын поблагодарил Путина за приглашение в Россию, несмотря на занятость

Лидер КНДР Ким Чен Ын во время встречи с президентом России Владимиром Путиным на космодроме Восточный выразил ему благодарность за то, что тот пригласил его посетить страну, несмотря на занятость, сообщает ТАСС.

Глава Северной Кореи прибыл в Россию на бронепоезде 12 сентября. Он уже провел переговоры с главой Минприроды Александром Козловым и губернатором Приморского края Олегом Кожемяко.

По словам Ким Чен Ына, его визит в Россию демонстрирует важность стратегического сотрудничества с Москвой.