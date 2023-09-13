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19:09, 13 сентября 2023Моя страна

В Нижегородской области появится туристический квартал

В Нижегородской области появится туристическое пространство с пешими маршрутами

Фото: Unsplash

В городе Бор Нижегородской области планируют создать туристическое пространство. Об этом сообщает «КП-Нижний Новгород» со ссылкой на постановление городской администрации.

Обновленный квартал затронет Юрасовское озеро, центральную часть Бора, «Борское Волгоречье» и набережную реки Волга. На территории пространства появятся пешие маршруты, арт-объекты и места для отдыха. Планируется также создать подробную навигацию.

Отмечается, что квартал будет доступен для маломобильных граждан. На его территории установят пандусы, подъемники, а также сигнальные устройства.

Ранее сообщалось, что в 2023 году Татарстан получил десятки миллионов рублей на реализацию проекта «Сохранение лесов». На эти средства проведут работы по лесовосстановлению, закупят лесопожарную, лесокультурную технику и оборудование, а также сформируют запасы семян лесных растений.

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    Алиса Удовик
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