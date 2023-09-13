Стало известно о поддержке Трампа импичмента Байдена

Politico: Трамп в частном порядке поддержал возможность импичмента Байдена

Бывший президент США республиканец Дональд Трамп в частном порядке с однопартийцами из Палаты представителей Конгресса рассматривал возможность вынесения импичмента действующему лидеру страны Джо Байдену. Об этом написала газета Politico, указав данные от своих источников.

Трамп обсуждал возможность импичмента Байдену с членами нижней палаты Конгресса Элиз Стефаник (республиканка от штата Нью-Йорк) и Марджори Тейлор-Грин (республиканка от штата Джорджия). В беседе со Стефаник 12 сентября Трамп поддержал действия спикера нижней палаты законодательного органа Кевина Маккартиа.

По данным Politico, консультации с Трампом свидетельствуют о его серьезном влиянии в партии.

Ранее комитет палаты представителей Конгресса США начал расследование в рамках процедуры вынесения импичмента американского президента Джо Байдена. Об этом сообщил спикер палаты представителей Кевин Маккарти.

