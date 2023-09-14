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20:50, 14 сентября 2023Россия

В Москве из горящего здания эвакуировали 50 человек

В Останкинском районе Москвы из горящего здания эвакуировали 50 человек
СюжетПожар в Москве:

Фото: Виталий Аньков / РИА Новости

В Останкинском районе Москвы на четвертом этаже административного здания произошел пожар. Из строения эвакуировали 50 человек, пишет «360» со ссылкой на собственный источник.

По словам собеседника издания, площадь пожара составила 20 квадратных метров. На место прибыли 20 пожарных расчетов, возгорание удалось локализовать.

По данным Telegram-канала «Вечерняя Москва», пожар произошел в здании, находящемся по адресу проезд Ольминского, дом № 3А, строение 3. Информации о пострадавших на данный момент нет.

Ранее пожар вспыхнул около школы в Екатеринбурге. Уточняется, что на площади 10 квадратных метров горел пристрой средней образовательной школы. До прибытия пожарных 760 человек эвакуировались самостоятельно.

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    Никита Абрамов
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