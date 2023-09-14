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23:55, 14 сентября 2023Бывший СССР

Пленный боец ВСУ пожаловался на отправку украинцев старше 50 лет на фронт

Пленный ВСУ: Киев отправляет на штурм Опытного и Авдеевки бойцов старше 50 лет

Фото: Shannon Stapleton / Reuters

Пленный из 36-й бригады морской пехоты Вооруженных сил Украины (ВСУ) Александр Ольховик пожаловался, что Киев отправляет на штурм Опытного и Авдеевки в Донецкую народную республику (ДНР) бойцов старше 50 лет. Его слова приводит РИА Новости.

«Нам вообще говорили, что никуда мы не будем ходить, нас будут держать, поскольку мы в годах, на третьей линии, что мы не будем принимать участие в прямых столкновениях, а нас сразу после "учебки" кинули в хлам, откуда никто не вернулся и вряд ли вернется», — рассказал Ольховик. Он признался, что он не военный, и передал «благодарность» командованию, отправившему на фронт людей, возраст которых превышал 50, а то и 60 лет.

По словам военнопленного, ему повезло, что он вышел живым из схватки в зоне боевых действий и никого из своих сослуживцев он больше не видел.

Ранее другой украинский пленный рассказал об обмане со стороны командиров ВСУ. «Посылают туда, куда вообще не надо идти. Обманывают, грубо говоря. На мясо», — указал он.

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    Александра Синицына
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