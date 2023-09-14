В России на свалке нашли африканскую чуму свиней

В Курской области на несанкционированной свалке нашли африканскую чуму свиней

В Курской области на несанкционированной свалке обнаружили африканскую чуму свиней (АЧС). Об этом сообщает пресс-служба правительства российского региона в Telegram.

«В Хомутовском районе проводятся мероприятия по предотвращению распространения вируса АЧС. Карантин установлен в селе Прилепы», — говорится в сообщении.

Отмечается, что туши свиней были найдены на несанкционированной свалке. Сотрудники районной ветеринарной станции взяли пробы и отправили их в лабораторию, где получили положительный результат на наличие вируса АЧС.

После этого ветеринары приступили к ликвидации очага, отметили в пресс-службе. Помимо того, специалисты начали вести учет поголовья свиней в районе. Признаков заболевания у них на данный момент обнаружено не было.

В августе в Панинском районе Воронежской области ввели режим чрезвычайной ситуации из-за обнаруженного очага сибирской язвы. Впоследствии жителя Воронежской области доставили в больницу после разделки туши больного сибирской язвой животного, также заболела его сестра.