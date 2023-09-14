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12:45, 14 сентября 2023Наука и техника

Стало известно о сроке пуска реакторов «Адмирала Нахимова»

ТАСС: физический пуск реакторов крейсера «Адмирал Нахимов» планируется в ноябре

Фото: Олег Ласточкин / РИА Новости

Физический пуск двух атомных реакторов тяжелого ракетного крейсера «Адмирал Нахимов» проекта 11442М планируется провести в ноябре в ходе ремонта и модернизации на северодвинском предприятии «Севмаш». Об этом сроке ТАСС стало известно от источника в кораблестроительной отрасли.

По его словам, после пуска будут проведены полномасштабные испытания реакторов в различных режимах. «Фактически это означает выход на определенный уровень мощности реакторов, чтобы потом можно было сделать вывод о работоспособности всей ядерной энергетической установки», — сказал собеседник агентства.

В августе источник ТАСС сообщил, что стоимость ремонта и модернизации «Адмирала Нахимова» проекта 1144М Северного флота, которые выполняют на «Севмаше» (входит в Объединенную судостроительную корпорацию), уже превысила 200 миллиардов рублей.

В том же месяце глава «Севмаша» Михаил Будниченко заявил, что «Адмирал Нахимов» после передачи флоту прослужит минимум 30 лет.

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    Иван Потапов
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