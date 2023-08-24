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19:06, 24 августа 2023Наука и техника

В России рассказали о стоимости ремонта «Адмирала Нахимова»

ТАСС: стоимость ремонта крейсера «Адмирал Нахимов» превысила 200 млрд рублей

Фото: Олег Ласточкин / РИА Новости

Стоимость ремонта и модернизации тяжелого атомного ракетного крейсера (ТАРКР) «Адмирал Нахимов» Северного флота, которые выполняют на «Севмаше» (входит в Объединенную судостроительную корпорацию), уже превысила 200 миллиардов рублей. Об этом источник, близкий к Военно-морскому флоту (ВМФ) России, сообщил ТАСС.

«Стоимость ремонта и модернизации "Адмирала Нахимова" с момента начала работ на нем практически удвоилась и уже превысила 200 миллиардов рублей, и это, похоже, не предел», — сказал он.

Агентство подчеркивает, что не располагает официальным подтверждением этой информации.

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Собеседник агентства отметил, что подорожали работы, материалы и системы, предназначенные для оснащения крейсера. По его словам, требования ВМФ к работам на корабле также постоянно увеличиваются, из-за чего их зачастую приходилось переделывать.

ТАРКР «Адмирал Нахимов» проекта 1144.2М «Орлан», который вступил в строй в 1988 году, находится на ремонте и модернизации с 1999 года, но реальные работы ведутся с 2013 года. В рамках модернизации планируют усилить ударную мощь крейсера. Изначально корабль нес противокорабельные ракеты П-700 «Гранит».

Ранее в августе глава «Севмаша» Михаил Будниченко рассказал, что модернизированный атомный крейсер «Адмирал Нахимов» после передачи флоту прослужит минимум 30 лет. В июне он сообщил, что корабль может выйти на ходовые испытания в декабре 2023 года или в мае 2024-го.

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    Даниил Иринин
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