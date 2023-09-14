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10:26, 14 сентября 2023Бывший СССР

Бывший премьер Украины упрекнул Киев в растрате миллиардов гривен на ПВО

Азаров заявил, что Украина списала сотни миллиардов гривен на боеприпасы и ПВО

Фото: Oleksandr Ratushniak / Reuters

Украинские власти списали сотни миллиардов гривен из бюджета на приобретение по завышенной цене боеприпасов и снаряжения плохого качества. Об этом заявил бывший премьер-министр Украины Николай Азаров в своем Telegram.

Он также заявил, что подобным образом были приобретены и средства ПВО. Таким образом, политик упрекнул нынешние власти в том, что они «больше всего бюджетных денег списали на закупку боеприпасов». Киев приобретал сырью плохого качества по «золотой цене».

Азаров также рассказал, что иногда в поставках даже не было боеприпасов — только коробки. «И чиновники закрывали на это глаза», — отметил он. Тем временем официально на это выделяли из госбюджета миллионы гривен.

Бывший министр Украины отдельно объяснил, например, покупку четырех ракет ПВО. Если по официальным данным их четыре, то реально — только три. Позднее же, при налете российских беспилотников-камикадзе, чиновники могли списать все четыре ракеты. В то же время кто-то мог приобрести себе новую квартиру в Париже, заявил он.

«На этом, по самым скромным подсчетам, украли уже более сотни миллиардов бюджетных гривен», — добавил Азаров.

Ранее стало известно, что Пентагон создал спецгруппу для контроля за американской помощью Украине. Уже с начала президентства Джо Байдена, как отмечается, США отправили Украине помощь на сумму более 43,7 миллиарда долларов. В Белом доме, в свою очередь, заявляли, что с начала спецоперации размер финансовой поддержки США превысил 100 миллиардов долларов.

Помимо этого, США утверждали, что намерены укрепить системы ПВО Киева. Вашингтон передал ряд американских систем Украине в составе недавнего пакета военной помощи.

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    Варвара Кошечкина
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