Фестиваль бега по пересеченной местности пройдет в Чечне

Фестиваль Chechnya Wild Trail пройдет в Чечне

В Чечне с 7 по 8 октября пройдет фестиваль бега по пересеченной местности — Chechnya Wild Trail. Об этом сообщил в своем Telegram-канале глава республики Рамзан Кадыров.

По его словам, главную дистанцию составит уникальный маршрут, соединяющий два туристических кластера Чеченской Республики. Старт планируется от озера Кезеной-Ам, а финишируют спортсмены у подножия горнолыжного комплекса «Ведучи».

На мероприятие соберутся участники из разных городов России. Сначала заявка фестиваля планировалась на 500 спортсменов, но из-за повышенного интереса эта цифра выросла до 700 человек. «Интерес повышенный к этому мероприятию. Многие участники едут вместе со своими семьями», — рассказал Кадыров.

Он также пригласил россиян в Чечню, чтобы насладиться природой и достопримечательностями республики.