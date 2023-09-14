Выявлена новая опасность бытовой химии для здоровья

Chemosphere: в бытовой химии выявили сотни опасных летучих веществ

Специалисты Рабочей группы по охране окружающей среды США (EWG) выявили новую опасность бытовой химии для здоровья. Результаты исследования опубликованы в журнале Chemosphere.

Авторы провели анализ 30 бытовых химических средств, включая освежители воздуха, средства для очистки стекла, поверхностей, сантехники и другие. Также были протестированы экологичные, так называемые зеленые чистящие средства. В общей сумме были обнаружены сотни различных летучих органических соединений (ЛОС) во всех образцах. Из 530 идентифицированных веществ 193 были опасными, то есть потенциально они могут нанести вред здоровью. Среди последствий воздействия ЛОС: повреждение дыхательной системы, повышенный риск развития рака, а также задержки в развитии и воздействие на репродуктивную функцию.

Исследование зеленых средств показало, что они выделяют в среднем вдвое меньше ЛОС, чем обычные продукты. Наименьшее количество токсичных веществ было зафиксировано в средствах без отдушки (в среднем в восемь раз меньше, чем обычные, и в четыре раза меньше, чем экологически чистые продукты с ароматизатором). Такие средства выделяли всего 4 опасных химических вещества по сравнению с 15 для зеленых продуктов с запахом и 22 для обычных средств.

Согласно оценкам, летучие органические соединения могут загрязнять воздух в помещении от двух до десяти раз сильнее, чем воздух с улицы. Причем некоторые продукты выделяют ЛОС в течение нескольких дней, недель или даже месяцев.