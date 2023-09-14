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02:21, 14 сентября 2023Бывший СССР

На Украине заявили о начале аграрной войны с союзником

«Вести.ua»: Украина и Польша начали аграрную войну из-за зерновой сделки

Фото: Valentyn Ogirenko / Reuters

Украина и Польша начали аграрную войну из-за планов Варшавы запретить импорт украинского зерна. Об этом пишет «Вести.ua».

В частности, издание указывает на радикальные заявления и действия Киева и Варшавы. Так. в МИД Польши заявили, что украинское давление по агроимпорту «переходит границы». Кроме того, они назвали возможную жалобу Украины во Всемирную торговую организацию из-за ситуации с запретом импорта зерна «элементом давления», предупредив, что этот демарш Украины не окажется эффективным.

В свою очередь, украинское внешнеполитическое ведомство заявило, что считает продление ограничений европейскими партнерами категорически неприемлемым. Более того, расширение перечня запрещенной украинской продукции «вызывает у Киева полное непонимание». Президент Украины Владимир Зеленский также лично призвал отказаться страны ЕС от дальнейшей блокировки экспорта зерна.

12 сентября премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий выдвинул Еврокомиссии ультиматум относительно продления запрета на ввоз украинского зерна. По его словам, Варшава намерена добиться условий, которые будут выгодны и ей, и местным фермерам, а также Украине. При этом премьер подчеркнул, что власти в первую очередь будут заботиться о благополучии фермеров. «Поэтому я выслал ультиматум в Европейскую комиссию, однозначное требование: или вы 15 сентября продлите запрет на ввоз четырех видов украинского зерна, или мы сами продлим этот запрет, ибо мы не можем согласиться на ущерб для польского рынка», — сказал он.

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    Марина Совина
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